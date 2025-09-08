82.76% -1.2
сегодня 17:40
общество

В новосибирской Березовой роще высадят более двух тысяч деревьев и кустарников

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В парке «Березовая роща» Новосибирска началась масштабная кампания по озеленению территории.

Как сообщает пресс-служба дирекции городских парков, до 14 октября планируется высадить более 2 тысяч деревьев и кустарников.

Особое внимание уделяется посадке 57 крупномерных деревьев, включая амурские ели, груши и сирень. Дополнительно спортивную аллею украсят сибирские ели. Высота саженцев достигает от 2,5 до 4,5 метра, что требует использования специальной техники — самогрузов для их транспортировки и посадки.

Ранее сообщалось, что Новосибирск продолжает комплексное благоустройство с акцентом на озеленение и уход за газонами.

Кристина Уколова
Журналист

