В Новосибирской области активно идет вакцинация против гриппа

В Новосибирской области активно продолжается кампания по вакцинации против гриппа.

По состоянию на 5 сентября прививки сделали уже более 191,5 тысячи человек, что составляет более 11% от запланированного количества и почти 7% от всего населения региона. Об этом сообщили в телеграм-канале Минздрава региона.

Из общего числа вакцинированных 136 тысяч — взрослые и свыше 55 тысяч — дети. План по иммунизации детей выполнен на 12,7%, среди взрослых — на 11%.

Для проведения прививочной кампании в регион уже поставлено почти 800 тысяч доз вакцин. Для взрослых доступны препараты «Совигрипп» и «Флю-М», а для детей и беременных женщин применяется вакцина «Ультрикс Квадри».

На предстоящий эпидсезон 2025-2026 годов ВОЗ рекомендовала использовать трёх- и четырёхвалентные вакцины, защищающие от нескольких штаммов гриппа. В их состав войдут актуальные варианты вирусов, включая подобные A/Виктория/4897/2022 (H1N1) и A/Хорватия/10136RV/2023 (H3N2). Ожидается, что штамм гонконгского гриппа (H3N2), который ранее не циркулировал в России, будет представлять особую опасность.

Власти региона планируют привить не менее 60% населения, что составит порядка 1,7 миллиона человек. Сделать прививку можно в поликлиниках, образовательных учреждениях, а также с помощью мобильных медицинских бригад.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области стартовала кампания по вакцинации от гриппа.