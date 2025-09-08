В Новосибирскую область вновь нагрянут дожди и грозы

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидается неустойчивая погода с осадками и ночными туманами.

Прогноз был создан сотрудниками Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник, 9 сентября, столбики термометров опустятся до показателей в +8...+13 градусов, а в отдельных районах значения упадут и до +2...+7. Утром возможны туманы. Днём температура повысится до показателей в +16...+21. Ожидается переменная облачность, при этом осадки маловероятны, однако на юго-востоке региона прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

В следующую ночь на среду, 10 сентября, температура составит в ночное время +3...+8, кое-где дойдет до +13 градусов. Днём воздух прогреется до показателей +16...+21. Местами пройдут небольшие дожди.

В ночь на четверг, 11 сентября, похолодает до +3...+8 градусов, в некоторых районах — до +13. Днём ожидается от +14 до +19 градусов. В западной части области пройдут умеренные дожди, а в отдельных районах возможны грозы.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 2 сентября в Новосибирске также был ливень и холод.