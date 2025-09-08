82.76% -1.2
сегодня 17:17
общество

Здание клиники в Новосибирске досрочно подключено к отоплению

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске досрочно начали подключать объекты к теплоснабжению.

По информации Сибирской генерирующей компании изданию НГС, теплоснабжение уже было подано в родильный дом №7 и одну из медицинских клиник на Коммунистической улице.

На рассмотрении у энергетиков остаются заявки на подключение детского сада и частного жилого дома. Точные адреса этих объектов будут объявлены позднее.

Напомним, что в связи с аномально холодной погодой отопительный сезон в Новосибирской области этой весной был завершен позже обычного.

0
Денис Дычаковский
Журналист

