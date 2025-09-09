Новосибирцам рассказали, как защитить свои данные в Интернете

После активной рекламы нового мессенджера «Max» и появления сообщений о возможной утечке данных пользователи стали больше беспокоиться о безопасности личной информации в интернете.
Специалисты рекомендуют соблюдать базовые правила цифровой гигиены, чтобы снизить риски. об этом Владислав Никонов, создатель социальной сети про финансы “БАЗАР”, рассказал в интервью с BFM-Новосибирск.
Вот ключевые рекомендации для защиты персональных данных в сети:
1. Используйте уникальные пароли
Рекомендуется создавать сложные комбинации из букв, цифр и специальных символов. Важно не повторять пароли на разных ресурсах и регулярно их обновлять. Для удобства можно применять менеджеры паролей.
2. Подключайте двухфакторную аутентификацию
Это значительно повышает уровень защиты аккаунтов. В качестве второго фактора можно использовать SMS-коды, специальные приложения или аппаратные ключи.
3. Своевременно обновляйте ПО
Регулярное обновление операционной системы, браузеров и приложений помогает закрыть уязвимости, которыми могут воспользоваться преступники.
4. Установите антивирус и фаерволл
Надежные антивирусные решения и включенный межсетевой экран добавляют дополнительный уровень безопасности.
5. Осторожно подключайтесь к Wi-Fi
Следует избегать использования публичных сетей без пароля. Домашний роутер должен быть защищен современным стандартом шифрования.
6. Будьте внимательны к фишингу
Не стоит переходить по подозрительным ссылкам в письмах и сообщениях. Всегда проверяйте адрес сайта перед вводом данных.
7. Контролируйте настройки приватности
Ограничивайте доступ к личной информации в социальных сетях и удаляйте неиспользуемые аккаунты.
8. Отключайте сбор данных для рекламы
В настройках браузеров и устройств можно ограничить передачу данных рекламным системам. Периодическая очистка кэша и cookies также полезна.
9. Регулярно создавайте резервные копии
Важные файлы стоит дублировать и хранить на отдельном носителе или в облаке.
10. Не передавайте данные ненадежным источникам
Конфиденциальную информацию следует вводить только на проверенных сайтах с защищенным соединением.
Соблюдение этих правил поможет значительно снизить риски утечки персональных данных и сохранить конфиденциальность в интернете.