Новосибирцам рассказали, как защитить свои данные в Интернете

После активной рекламы нового мессенджера «Max» и появления сообщений о возможной утечке данных пользователи стали больше беспокоиться о безопасности личной информации в интернете.

Специалисты рекомендуют соблюдать базовые правила цифровой гигиены, чтобы снизить риски. об этом Владислав Никонов, создатель социальной сети про финансы “БАЗАР”, рассказал в интервью с BFM-Новосибирск.

Вот ключевые рекомендации для защиты персональных данных в сети:

1. Используйте уникальные пароли

Рекомендуется создавать сложные комбинации из букв, цифр и специальных символов. Важно не повторять пароли на разных ресурсах и регулярно их обновлять. Для удобства можно применять менеджеры паролей.

2. Подключайте двухфакторную аутентификацию

Это значительно повышает уровень защиты аккаунтов. В качестве второго фактора можно использовать SMS-коды, специальные приложения или аппаратные ключи.

3. Своевременно обновляйте ПО

Регулярное обновление операционной системы, браузеров и приложений помогает закрыть уязвимости, которыми могут воспользоваться преступники.

4. Установите антивирус и фаерволл

Надежные антивирусные решения и включенный межсетевой экран добавляют дополнительный уровень безопасности.

5. Осторожно подключайтесь к Wi-Fi

Следует избегать использования публичных сетей без пароля. Домашний роутер должен быть защищен современным стандартом шифрования.

6. Будьте внимательны к фишингу

Не стоит переходить по подозрительным ссылкам в письмах и сообщениях. Всегда проверяйте адрес сайта перед вводом данных.

7. Контролируйте настройки приватности

Ограничивайте доступ к личной информации в социальных сетях и удаляйте неиспользуемые аккаунты.

8. Отключайте сбор данных для рекламы

В настройках браузеров и устройств можно ограничить передачу данных рекламным системам. Периодическая очистка кэша и cookies также полезна.

9. Регулярно создавайте резервные копии

Важные файлы стоит дублировать и хранить на отдельном носителе или в облаке.

10. Не передавайте данные ненадежным источникам

Конфиденциальную информацию следует вводить только на проверенных сайтах с защищенным соединением.

Соблюдение этих правил поможет значительно снизить риски утечки персональных данных и сохранить конфиденциальность в интернете.