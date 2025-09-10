Более 1500 сельских школьников посетили цирковой квест в Новосибирске

10 сентября Новосибирский государственный цирк принял более полутора тысяч учащихся из сельских районов области.

Для них был организован показ циркового квеста «Тайна пирата».

Юные зрители погрузились в мир фантазий и удивительных приключений. Им была представлена история о дружбе, смелости и силе мечты, основанная на сюжете волшебной книги. Яркие цирковые номера и сложные трюки, дополненные современной музыкой, позволили ожить на арене харизматичным персонажам — от бесстрашных пиратов до гордых амазонок.

Доставку детей в цирк и обратно организовали администрации муниципальных образований региона. Активное содействие в проведении мероприятия оказало министерство культуры Новосибирской области. С приветственной речью к гостям обратился министр культуры Владимир Деев.

Данное событие прошло в рамках всероссийской акции «Цирк — детям села», которая реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Акция предоставляет детям из отдаленных населенных пунктов возможность приобщиться к искусству цирка и получить яркие впечатления от профессиональных представлений.