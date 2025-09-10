82.76% -1.2
сегодня 15:55
общество

До конца года отремонтируют Толмачёвское шоссе в Новосибирске

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале сообщил, что проверил ход ремонта Толмачёвского шоссе в Ленинском районе города.

Он уточнил, что это одна из самых загруженных магистралей города, по которой ежедневно проходит большой поток транспорта, в том числе в сторону аэропорта Толмачёво. Из-за выбоин и колейности дорога требовала обновления.

“Сейчас в работе участок длиной 2,2 километра. Старое покрытие полностью снято, половина нового асфальта уже уложена. Работы ведут в основном ночью, чтобы не мешать движению. В прошлом году обновили первый отрезок, теперь довели ремонт практически до границы города”, — рассказал Максим Кудрявцев.

Он также добавил, что подрядчик должен завершить работы до конца 2025 года.

Валерия Митрохина
Журналист

