Губернатор Андрей Травников принял участие в открытии окружного форума Сибирского федерального округа «ПроРегион»

«Мы всегда старались, чтобы форум «ПроРегион» не повторял подобные мероприятия, которые проходят в разных регионах нашей страны, всегда находились в поиске, делали всё, чтобы форум был максимально полезным, а его образовательная, развивающая часть – максимально насыщенной. Уверен, что в этом году он будет таким же интересным и разнообразным.

С самого начала программа форума включала конкурсную часть – возможность получить грантовую поддержку. Сначала на реализацию своих инициатив, а с некоторых пор и на создание проектных пространств. Спасибо Росмолодежи, что уже в третий раз на площадке «ПроРегион» проходит конкурс грантов Росмолодежи, в нём могут участвовать представители самых разных регионов нашей страны.

Каждый год мы стараемся подобрать актуальную тему, повестку. Сегодня это – человеческий капитал в регионах. По другому это звучит как – развивая людей, развивайте регионы. В Новосибирской области есть схожий лозунг – это наш конкурс «Со мной регион успешнее». Желаю участникам форума «ПроРегион», чтобы с каждым из вас ваши регионы становились успешнее, чтоб вы находили, как сделать вашу жизнь интереснее и полезнее, и самое главное, как сделать жизнь интереснее и полезнее для тех, кто вокруг вас», – подчеркнул Андрей Травников.

Также с приветственным словом к участникам «ПроРегион» обратился заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов.

Окружной форум Сибирского федерального округа «ПроРегион» проходит в Образовательном парке им. О.Кошевого с 9 по 12 сентября.

Участниками Форума стали 300 представителей молодёжи из 43 регионов Российской Федерации.

Тема Форума в 2025 году – «Технологии построения сообществ для развития человеческого капитала Сибири».

Цель Форума – создать диалоговую площадку, которая через прикладные, интерактивные и творческие форматы взаимодействия позволит молодежи Сибирского федерального округа стать авторами инициатив, направленных на сохранение и преумножение человеческого капитала через формирование и развитие молодежных тематических сообществ.

В рамках Форума проводится конкурс грантов для физических лиц от Росмолодежи. Впервые «ПроРегион» стал площадкой для федерального конкурса грантов в 2023 году – было подано 69 заявок, из них 9 – получили поддержку Федерального агентства по делам молодежи на реализацию проектов, победители смогли привлечь в регион более 2,5 млн рублей. В 2024 году было подано 105 заявок, из которых приняли участие 77 человек, из них 15 получили финансовую поддержку на сумму 3 млн рублей. В 2025 году участники претендуют на суммарную поддержку в 4 млн рублей.

В программе Форума – тренинги, лекции, встречи с экспертами в области работы с сообществами. На протяжении всего Форума участники получат возможность работать в командах, сформированных на основании их ценностных, профессиональных и личностных приоритетов.

Значимой темой Форума станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сохранение исторической памяти в молодежной среде.

Организатором Форума выступает департамент молодежной политики Новосибирской области совместно с ГБУ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив». Форум проводится в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области».