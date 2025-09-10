Молодого новосибирца будут судить за осквернение Библии

8 сентября в Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению 17-летнего новосибирца в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Об этом 11 сентября сообщает паблик в ВК "Суды общей юрисдикции".

С 15 по 21 декабря 2024 года юноша снял видеоролик, в котором грубо и нецензурно высказывался о «Новом завете», людях, исповедующих христианство и иудаизм. Затем поджег книгу, бросил ее и пнул. Видеоролик он разместил в одном из каналов «Телеграмма», вызвав негативную реакцию участников группы.