сегодня
10 сентября, 14:44
пробки
4/10
погода
+18.8°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня
10 сентября, 14:44
пробки
4/10
погода
+18.8°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня 13:32
общество

Молодого новосибирца будут судить за осквернение Библии

Фото: Freepik.com

8 сентября в Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению 17-летнего новосибирца в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". Об этом 11 сентября сообщает паблик в ВК "Суды общей юрисдикции".

С 15 по 21 декабря 2024 года юноша снял видеоролик, в котором грубо и нецензурно высказывался о «Новом завете», людях, исповедующих христианство и иудаизм. Затем поджег книгу, бросил ее и пнул. Видеоролик он разместил в одном из каналов «Телеграмма», вызвав негативную реакцию участников группы.

Александр Борисов
журналист

