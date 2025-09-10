Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске помогает смертельно больным людям найти донора и спасти жизнь

Новосибирский Музей мировой погребальной культуры заключил договор о сотрудничестве c ФМБА России и Федеральным регистром доноров костного мозга. Посетителей экспозиций теперь информируют о возможности за 10-15 минут вступить в регистр и получить шанс спасти жизнь неизлечимо больным людям. Ранее организованная донорская акция в музее уже помогла восьмилетней девочке отметить свой второй день рождения. Подробности — в материале Сибфм.

Жительница Новосибирска Виктория недавно спасла человеческую жизнь. Операция по трансплантации прошла успешно, и донор и реципиент сейчас здоровы. Вступила в регистр сибирячка на ночи музеев в 2023 году.

«Думала я недолго, заполнила анкету, у меня взяли мазок из полости рта, все заняло 10 минут. К декабрю 2024 года я уже про этот регистр почти забыла, но мне пришло сообщение из Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Оказалось, что я с высокой долей вероятности могу помочь спасти человеческую жизнь», — вспоминает Виктория.

В мае женщина получила звонок с прекрасной новостью: анализы показали почти 100%-ую совместимость с реципиентом. Уже после трансплантации Виктории сообщили: она спасла жизнь 8-лентей девочки с лейкемией. Согласно установленным правилам, донор и реципиент не могут ничего знать друг о друге кроме пола и возраста. Нарушить это правило можно спустя два года после трансплантации. Виктория мечтает познакомиться с девочкой, которая получила ее костный мозг. Ведь шанс почти 100%-ой совместимости — один к десяти тысячам, и произошедшее женщина считает чудом.

Та акция в ночь музеев положила начало успешной коллаборации музея и федерального регистра.

«Это одно из самых необычных сотрудничеств в нашей стране, когда доноров рекрутируют не в государственной больнице, не в пункте сдачи крови, а в частной организации, работающей в сфере культуры и просвещения. При этом оно оказалось максимально эффективным, судя по уже имеющимся результатам», — говорит сотрудник ФРДКМ Татьяна Пономарева.

Федеральный регистр был создан в 2022 году. Сейчас в нём состоит около 340 тысяч человек. Казалось бы, цифра внушительная, но на самом деле она несерьезна для нашей страны.

«В той же Германии — 11 миллионов потенциальных доноров костного мозга состоят в регистре. В США — более 12 миллионов. У нас эта сфера, можно сказать, только набирает обороты, поэтому сейчас как никогда важно привлекать к ней внимание и популяризовывать ее», — добавляет Пономарева.

Для Татьяны все это — не просто работа, это неотъемлемая часть ее новой жизни. В старой она перенесла восемь курсов химиотерапии и всевозможные способы лечения болезни крови. Она долго стояла в списке на пересадку костного мозга, но генетический близнец в России так и не был найден. Тогда женщина обратилась в Германию, вскоре донор нашёлся и не один, 331 совпадение! Для нашей страны это пока недостижимый пока показатель Трансплантация прошла успешно, сейчас Татьяна поддерживает отношения с женщиной, которая спасла ей жизнь. Очной встречи еще не было, но она наверняка впереди.

«Это очень дорого вышло по деньгам. Далеко не у каждого есть возможность обратиться в другую страну за донором. Наша миссия — расширить регистр в России, чтобы спасти как можно больше человеческих жизней», — говорит Пономарева.

В самом музее говорят, что донорство костного мозга обросло необоснованными мифами и страхами.

«Когда человек слышит «трансплантация костного мозга», он опасается, что такая операция может негативно сказаться на его здоровье. Но люди просто не знают, как все это устроено. Врачи берут анализы, учитывают все противопоказания. Все далеко не так страшно, как может показаться. Ни одна такая операция не начнется, если у врачей будут опасения касательно состояния донора», —уверяет замгендиректора Музея мировой погребальной культуры Екатерина Шаповалова.

Требования ко вступлению в регистр следующие: возраст от 18 до 45 лет, вес от 50 кг, отсутствие серьезных заболеваний.