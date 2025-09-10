Новосибирские биатлонисты завоевали ряд наград на Кубке Содружества в Сочи

Новосибирские биатлонисты успешно выступили на стартовавшем в Сочи четвертом сезоне Кубка Содружества, завоевав несколько наград.

Турнир с участием сборных России и Белоруссии традиционно проходит в несколько этапов. Первый летний этап, где использовались лыжероллеры, состоялся 4–8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона на своем официальном сайте.

В рамках соревнований биатлонисты состязались в трех дисциплинах: спринте, парной эстафете и гонке преследования. В спринтерской гонке на 7,5 км Анастасия Гришина заняла третье место, уступив лишь спортсменкам из Свердловской и Московской областей. Все участницы допустили по два промаха, и итоговый результат определила скорость прохождения дистанции.

Особого успеха новосибирцы добились в парной эстафете. Этот динамичный вид программы предусматривает участие команды из двух спортсменов, которые поочередно преодолевают дистанцию и выполняют стрельбу. Анастасия Гришина в паре с представительницей Башкортостана Елизаветой Каплиной одержала победу среди женщин. Среди мужчин золотую медаль завоевал Олег Домичек, выступавший в tandem с биатлонистом из Мордовии Дмитрием Евменовым.

В гонке преследования, где стартовый порядок определялся результатами спринта, Гришина финишировала седьмой. В то же время Олегу Домичеку удалось улучшить свою позицию: заняв в спринте девятое место, он сумел подняться на третью ступень пьедестала, точно поразив все мишени на огневых рубежах.

Следующие этапы Кубка Содружества будут проходить на снегу, а завершится сезон в апреле в Мурманске.