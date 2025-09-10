Новосибирцам рассказали о выгоде социальных льгот вместо денежного пособия

Жители Новосибирской области до 1 октября могут отказаться от денежного пособия в пользу натуральных льгот. На сегодняшний день денежный эквивалент социальных услуг в среднем составляет 1728, 46 рубля в месяц. Из этой суммы на лекарства и медицинские изделия приходится 1331, 30 рублей, на санаторное лечение – 205, 95 рублей, на проезд – 191, 21 рублей. Для тех, кто полностью отказался от денежных пособий льготы предоставляются в полном объеме, и доля таких "отказников" за последние два года значительно выросла, сообщает Минздрав Новосибирской области.

Подать заявление можно в отделении Социального фонда России по Новосибирской области, на портале Госуслуг или в МФЦ. В таком случае набор социальных услуг начнет предоставляться с 1 января 2026 года. В набор "входят" лечение хронических заболеваний, включая онкологические и сердечно-сосудистые, независимо от стоимости лекарств в любом регионе России.