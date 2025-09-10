82.76% -1.2
сегодня 10:05
общество

У станции "Спортивная" в Новосибирске построят транспортно-пересадочный узел

Фото: Денис Шмаков / BFM-Новосибирск

Мэрия Новосибирска анонсировала проект по строительству современного транспортно-пересадочного узла в районе станции метро «Спортивная». ТПУ призван снизить нагрузку на станциях метро «Площадь Маркса» и «Студенческая», разгрузить транспортную развязку у областной больницы и создать систему пересадок между различными видами транспорта.

Техническое задание на проектирование отстойно-разворотной площадки автобусов уже сформировали. За проект отвечает минспорта области силами ГКУ «Арена». Конечную остановку планируют разместить под горнолыжной трассой.

Сейчас транспорт на остановках вокруг "Арены" не останавливается, т к нет места для разворота. Как только будут готовы акты на инфраструктуру, спланируют маршруты общественного транспорта, сообщил BFM.ru начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

Александр Борисов
журналист

