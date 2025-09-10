В Новосибирске назван ориентировочный срок возвращение бойцов СВО навсегда

Когда в России объявят демобилизацию? Об этом с Сиб.фм мнением поделился депутат горсовета Ростислав Антонов.

«В этом году, конечно же, нет надежды, что СВО завершится. Более реалистичное время – конец 2026 года. Тогда Россия сможет выполнить поставленные задачи и начнётся постепенный процесс демобилизации, возвращения бойцов домой», – заявил Ростислав Антонов Сиб.фм.

По его мнению, всеобщая мобилизация или вторая волна частичной мобилизации России не нужны для достижения целей. С поставленной задачей президента справляются ранее призванные и контрактники.