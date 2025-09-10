В Новосибирской области осуждены контрабандисты леса

Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил четверых жителей региона, организовавших преступную группировку.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в период 2012 по 2016 год они использовали поддельные документы о покупке древесины, чтобы незаконно получить из бюджета более 139 миллионов рублей в виде возврата НДС. Однако налоговая служба отказала в выплатах.

Лес вывозился за границу с фальшивыми данными о владельце и происхождении. Общая стоимость незаконно вывезенной древесины составила более 3,6 миллиардов рублей.

Трое мужчин получили сроки от 8 до 17 лет в колонии строгого режима, женщине назначено 10 лет с отсрочкой исполнения наказания до 14 лет её ребёнка.

Напомним, что новосибирцы жалуются на запах на улице Кропоткина.