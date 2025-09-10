82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 12:47
пробки
4/10
погода
+19.2°C
курсы валют
usd 83.24 | eur 98.03
сегодня 09:36
общество

В Новосибирской области открыли обновленную дорогу у Казачьего озера

Фото: ТУАД Новосибирской области

В Усть-Таркском районе завершен ремонт трехкилометрового участка дороги «Н-2802» – Новосилиш – Угуй».

Уточняется, что обновленный участок, связывающий пять населенных пунктов, уже введен в эксплуатацию и открыт для движения транспорта.

Ремонт включал восстановление дорожного покрытия, устранение пучин, улучшение водопропускных труб и укладку щебеночно-песчаной смеси. Работы были выполнены в срок, с учетом проектных требований. Это уже второй этап обновления трассы. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области осуждены контрабандисты леса.

Валерия Митрохина
Журналист

