В Новосибирской области открыли обновленную дорогу у Казачьего озера

В Усть-Таркском районе завершен ремонт трехкилометрового участка дороги «Н-2802» – Новосилиш – Угуй».

Уточняется, что обновленный участок, связывающий пять населенных пунктов, уже введен в эксплуатацию и открыт для движения транспорта.

Ремонт включал восстановление дорожного покрытия, устранение пучин, улучшение водопропускных труб и укладку щебеночно-песчаной смеси. Работы были выполнены в срок, с учетом проектных требований. Это уже второй этап обновления трассы. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

