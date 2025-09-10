В Новосибирской области выполнили 85% работ на дорогах по нацпроекту

Ключевые дорожные проекты Новосибирской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» близки к завершению.

По данным регионального министерства транспорта, на текущий момент уже выполнено 85% от запланированного на 2025 год объема работ.

В этом году программа включает в себя 103 объекта, общей протяженностью 255,75 километров автомобильных дорог и реконструкцию 958,8 погонных метров искусственных сооружений. На сегодняшний день уложено 1,9 миллиона квадратных метров верхнего покрытия из запланированных 2,221 миллиона. Уже сданы в эксплуатацию 23 объекта, их общая протяженность составляет 66,85 км.

В числе приоритетных направлений — трасса от Татарска до Карасука и участок магистрали «Новосибирск – Кочки – Павлодар». Текущий ремонт более 50 километров этой дороги направлен на укрепление международных транспортных связей. Активно ведется реконструкция дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», которая находится на завершающей стадии.

Отдельное внимание уделяется приведению в порядок дорог, ведущих к школам. До конца года в регионе планируется обновить почти 64 километра таких маршрутов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что дорогу к двум опорным населенным пунктам НСО отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».