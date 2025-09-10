В военном училище в Новосибирске началась реконструкция казарм

В Новосибирском высшем военном командном училище приступили к сносу старого здания казармы №6.

На освободившейся территории будет построено два новых пятиэтажных корпуса для курсантов. Проект полностью обеспечен финансированием, и строительные работы уже начались.

Решение о модернизации инфраструктуры учебного заведения было принято после визита министра обороны Андрея Белоусова в июне 2025 года. Глава военного ведомства выразил серьёзную озабоченность условиями, в которых проживают и обучаются курсанты.

По итогам проверки было установлено, что многие из них размещаются в неотапливаемых палатках в условиях крайне низких температур. Также министерство констатировало, что материально-техническая база училища не обновлялась более 20 лет. Теперь будут приняты соответствующие меры по обновлению зданий военного училища.

