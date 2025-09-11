11 сентября — что можно и нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

11 сентября православные верующие отмечают Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Этот день, известный как Иоанн Постный, имеет свои традиции и обычаи.

Что можно делать 11 сентября:

- Молиться Иоанну Крестителю, прося избавления от зависимостей и душевных терзаний;

- Собирать и сушить мяту и чабрец для приготовления чая, который помогает укрепить сердце и улучшить умственные способности;

- Накрывать постный стол, поскольку этот день был посвящен духовному очищению.

Что нельзя делать 11 сентября:

- Незамужним девушкам нельзя было завершать домашние дела за матерью, иначе они не выйдут замуж в течение года;

- Женщинам запрещалось заниматься рукоделием, так как любое порезание или укол иглой сулило неприятности;

- Нельзя было носить красную одежду или есть блюда красного цвета;

- Следовало избегать шумных застолий и свадьбы, так как считалось, что ссоры будут преследовать семью долгое время.