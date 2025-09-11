11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы и запреты

11 сентября православные христиане вспоминают мученическую смерть Иоанна Предтечи, казненного по приказу царя Ирода.

Этот день сопровождается строгим постом: запрещены мясо, рыба, яйца, молочные продукты, алкоголь, а также острые предметы и шумные развлечения.

Что нужно делать в этот день:

- избегать мясных, молочных продуктов, рыбы и алкоголя, готовить пищу без масла;

- принять участие в богослужении и помолиться Иоанну Предтече;

- избегать работы с острыми предметами, пикников и шумных мероприятий;

- провести день в тишине, размышляя о духовных истинах;

- не участвовать в ссорах и осуждениях, стремиться к миру и добрым делам.