11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы и запреты

11 сентября православные христиане вспоминают мученическую смерть Иоанна Предтечи, казненного по приказу царя Ирода.
Этот день сопровождается строгим постом: запрещены мясо, рыба, яйца, молочные продукты, алкоголь, а также острые предметы и шумные развлечения.
Что нужно делать в этот день:
- избегать мясных, молочных продуктов, рыбы и алкоголя, готовить пищу без масла;
- принять участие в богослужении и помолиться Иоанну Предтече;
- избегать работы с острыми предметами, пикников и шумных мероприятий;
- провести день в тишине, размышляя о духовных истинах;
- не участвовать в ссорах и осуждениях, стремиться к миру и добрым делам.