сегодня
11 сентября, 10:46
пробки
5/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня
11 сентября, 10:46
пробки
5/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 09:18
общество

Более 20 тыс новосибирских пенсионеров получают доплату за воспитание детей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области более 20 тысяч пенсионеров ежемесячно получают доплату к пенсии за воспитание несовершеннолетних детей и студентов очной формы обучения.

Как сообщили в Отделении СФР России по Новосибирской области, данная выплата предоставляется не только родителям, но бабушкам и дедушкам, если дети находятся на их иждивении. Доплата назначается независимо от того, работают пенсионеры или нет.

Размер надбавки зависит от числа детей: 2 969 рублей на одного ребенка, 5 938 рублей на двоих и 8 907 рублей — на троих и более. Сумма ежегодно индексируется.

Напомним, что бойцам СВО упростили оформление льгот в Новосибирске.

Валерия Митрохина
Журналист

