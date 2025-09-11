Бывший мэр Новосибирска возглавил «Сибпроектнииавиапром»

Анатолий Локоть, экс-мэр Новосибирска, стал председателем совета директоров АО «Сибпроектнииавиапром».

Это назначение произошло более года назад, однако Локоть не комментировал свой новый пост. По данным «Континент Сибирь», экс-мэр сотрудничает с организациями, связанными с Александром Абалаковым, бывшим депутатом Госдумы.

При назначении Локоть не исключал возможности работы в федеральных структурах.

Ранее Сиб.фм писал о том, что экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал членом президиума ЦК КПРФ.