сегодня 07:36
общество

Бывший мэр Новосибирска возглавил «Сибпроектнииавиапром»

Фото: Сиб.фм

Анатолий Локоть, экс-мэр Новосибирска, стал председателем совета директоров АО «Сибпроектнииавиапром».

Это назначение произошло более года назад, однако Локоть не комментировал свой новый пост. По данным «Континент Сибирь», экс-мэр сотрудничает с организациями, связанными с Александром Абалаковым, бывшим депутатом Госдумы.

При назначении Локоть не исключал возможности работы в федеральных структурах.

Ранее Сиб.фм писал о том, что экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал членом президиума ЦК КПРФ.

0
Валерия Митрохина
Журналист

