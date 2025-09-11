82.76% -1.2
сегодня 10:57
проиcшествия

Двоих новосибирцев арестовали за поджог релейного шкафа

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске суд отправил двоих мужчин в СИЗО на два месяца по делу о поджоге релейного шкафа, они обвиняются в диверсии.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, по версии следствия, в начале сентября 2025 года мужчины, действуя по предварительному сговору, подожгли шкаф в Ленинском районе, что могло повлиять на экономическую безопасность и обороноспособность России.

Подозреваемых задержали 9 сентября, а на следующий день суд избрал для них меру пресечения в виде ареста до 8 ноября. Постановление пока не вступило в силу.

