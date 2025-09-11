82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 10:46
пробки
5/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 07:50
общество

Магнитные бури 11 сентября: как они повлияют на новосибирцев

Фото: Сиб.фм

Новосибирск вновь накроет магнитная буря.

11 сентября магнитосфера Земли снова будет под воздействием магнитных бурь, с интенсивностью возмущений до 4 баллов, особенно ночью и утром.

Несмотря на снижение солнечной активности до безопасного уровня, солнечный ветер продолжает действовать с нормальной скоростью 492 км/с. Вероятность новых магнитных бурь составляет 7%, а риск геомагнитных возмущений — 25%.

Полярных сияний не ожидается, и в большинстве случаев, около 68%, магнитосфера останется спокойной.

Напомним, что в Новосибирске открываются первые развязки нового моста через Обь.

Валерия Митрохина
Журналист

