Магнитные бури 11 сентября: как они повлияют на новосибирцев

Новосибирск вновь накроет магнитная буря.

11 сентября магнитосфера Земли снова будет под воздействием магнитных бурь, с интенсивностью возмущений до 4 баллов, особенно ночью и утром.

Несмотря на снижение солнечной активности до безопасного уровня, солнечный ветер продолжает действовать с нормальной скоростью 492 км/с. Вероятность новых магнитных бурь составляет 7%, а риск геомагнитных возмущений — 25%.

Полярных сияний не ожидается, и в большинстве случаев, около 68%, магнитосфера останется спокойной.

Напомним, что в Новосибирске открываются первые развязки нового моста через Обь.