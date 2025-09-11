На Мосбирже выросло число частных инвесторов из Новосибирска

Количество частных инвесторов в Новосибирской области в августе увеличилось на 12,66 тысячи человек, достигнув 787 тысяч.

Активность на фондовом рынке Московской биржи также возросла: в отчетном месяце сделки совершали 78 520 местных инвесторов, что на 8% превышает показатель годичной давности. По количеству физических лиц с открытыми брокерскими счетами регион занимает 14-е место в общероссийском рейтинге. Об этом пишет издание "РБК-Новосибирск".

Согласно исследованию компании «Финам», новосибирские инвесторы демонстрируют высокую долю крупных портфелей стоимостью более одного миллиона рублей. Уровень их финансовой грамотности аналитики оценивают как достаточно высокий. Например, статус квалифицированного инвестора имеют 14% респондентов, а индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) открыт у 28% опрошенных. При этом только 2% участников исследования не знакомы с понятием ИИС.

Возрастная динамика показывает, что молодые инвесторы в возрасте 25–45 лет чаще работают с суммами до 100 тысяч рублей, тогда инвесторы старшего поколения оперируют более крупными капиталами. Большинство жителей региона придерживаются консервативной стратегии, отдавая предпочтение банковским депозитам. Доля открывших вклад в Новосибирской области превышает среднероссийские показатели за 2024 год, что эксперты связывают с растущей привлекательностью сберегательных инструментов на фоне повышения ключевой ставки.

