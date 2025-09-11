82.76% -1.2
сегодня 15:01
проиcшествия

На трассе Р-254 Новосибирской области фура сбила насмерть троих дорожных рабочих

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Коченёвском районе на трассе Р-254 фура сбила троих дорожных рабочих — они погибли.

На 1412 км автодороги Р-254 в Коченёвском районе водитель фуры Shacman наехал на работников дорожной службы, которые выполняли работы на мосту через реку Камышенка. В результате три человека погибли на месте.

Авария произошла около 13:30. На месте происшествия работает экипаж ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В сторону Новосибирска образовалась пробка из грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске автобус столкнулся с троллейбусом на площади Кирова.

0
Валерия Митрохина
Журналист

