На трассе Р-254 Новосибирской области фура сбила насмерть троих дорожных рабочих

В Коченёвском районе на трассе Р-254 фура сбила троих дорожных рабочих — они погибли.

На 1412 км автодороги Р-254 в Коченёвском районе водитель фуры Shacman наехал на работников дорожной службы, которые выполняли работы на мосту через реку Камышенка. В результате три человека погибли на месте.

Авария произошла около 13:30. На месте происшествия работает экипаж ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В сторону Новосибирска образовалась пробка из грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

