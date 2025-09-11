82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 13:46
сегодня 13:21
проиcшествия

Новосибирец напал на несовершеннолетних

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске произошел конфликт на Никольском проспекте.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, на Никольском проспекте в Новосибирске мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, попытался выгнать парня, который гулял с племянником, утверждая, что двор — это его территория. По словам мальчика, агрессор оскорбил его и ударил.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в МО МВД России «Новосибирский» поступило сообщение о том, что несовершеннолетний оказался в медицинском учреждении с травмами, полученными в ходе конфликта.

В настоящее время проводится проверка. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.

Валерия Митрохина
Журналист

