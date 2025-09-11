Новосибирец задержан за избиение жены и сына

Житель Заельцовского района задержан за избиение жены и сына.

37-летний мужчина, с 2020 по 2025 год регулярно избивавший свою супругу и сына, был задержан в Заельцовском районе Новосибирска.

По данным следствия, супруга терпела насилие пять лет, но, несмотря на угрозы, решилась обратиться в полицию. Мужчина оправдывал свои действия "воспитательными методами", в результате чего мать и ребёнок получили серьёзные травмы.

В настоящее время по делу возбуждено уголовное расследование по статье «Истязание». Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

