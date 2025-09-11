Новосибирское ГАИ поучаствовало в молодежном форуме «ПроРегион»

Госавтоинспекция Новосибирской области стала участником окружного молодежного форума «ПроРегион».

Мероприятие проходило 10 сентября 2025 года в образовательном парке имени О. Кошевого.

Для гостей форума была подготовлена специальная интерактивная площадка, посвященная Правилам дорожного движения. Ее организацию совместно с ГИБДД обеспечили Центр организации дорожного движения, общественная организация «Форпост», Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства, а также Сибуправтодор.

В рамках дискуссионной сессии с участием экспертов обсуждались актуальные вопросы безопасности на дорогах. На выставке молодые люди могли подробнее узнать о работе Госавтоинспекции, осмотреть специализированный автотранспорт и оборудование, используемое в служебной деятельности. С помощью специального тренажера участникам наглядно продемонстрировали важность использования ремней безопасности. Кроме того, гостям мероприятия разъяснили правила безопасного передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

По словам организаторов, форум оказался для молодежи не только познавательным, но и мотивирующим — многие участники отметили, что теперь будут строже соблюдать ПДД.