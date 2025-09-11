Новосибирцам рассказали, как слепой избиратель может проголосовать без помощи поводыря

Избирательная комиссия Новосибирской области предложила снабдить избирательные участки специальными трафаретами со шрифтом Брайля, чтобы их могли использовать слабовидящие избиратели.

10 сентября Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих провела вебинар, посвященный участию в выборах граждан с ограниченными физическими возможностями.

«Право на участие в выборах – одно из фундаментальных прав гражданина. Наша задача – сделать так, чтобы незрячие и слабовидящие жители области могли реализовать это право абсолютно самостоятельно и конфиденциально», – отметили организаторы вебинара.

Для этой цели, по словам участников встречи, может использоваться трафарет для самостоятельного заполнения бюллетеня. С его помощью незрячий человек может самостоятельно найти место для отметки, что гарантирует соблюдение принципа тайного голосования.

Также была подробно освещена тема этики общения и сопровождения незрячего человека на избирательном участке: как предложить помощь, как правильно сопровождать, как описать помещение и обеспечить безопасность и уверенность пользователя. Эти действия направлены на то, чтобы визит на избирательный участок был максимально комфортным и не вызывал стресса.

Более подробно о том, что еще нужно знать о предстоящем голосовании и что сейчас происходит на избирательных участках, можно прочитать в материале Сиб.фм.