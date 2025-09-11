Новосибирцев предупредили о штрафах до 250 тыс рублей за неправильное складирование мусора

В Новосибирске рассказали о штрафах за складирование веток на контейнерной площадке.

С 1 сентября 2025 года запрещается складирование растительных отходов (веток, листвы, обрезки деревьев и кустарников) на площадках для ТКО. Согласно постановлению Правительства РФ №293, такие отходы необходимо вывозить через заявку в АО «САХ».

При нарушении правил предусмотрены штрафы: для граждан — 2000-3000 руб; для должностных лиц — 10 000-30 000 руб; для ИП — 30 000-50 000 руб; для юридических лиц — 100 000-250 000 руб.

