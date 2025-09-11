Новосибирцы выбирают новые ЖК в привлекательных районах: решающие факторы

В черте мегаполиса может быть комфортно.

Левый берег растет и развивается

В Кировском районе Новосибирска, в непосредственной близости от станции метро «Площадь Маркса», компания VIRA строит новый жилой комплекс «Сподвижники». Проект сочетает в себе спокойствие и тишину, оставаясь при этом в удобной доступности от центра города.

Левобережье в Новосибирске активно застраивается: в близости парка Бугринская роща находится новый жилой комплекс от ГК Расцветай. Благодаря масштабному развитию в Ленинском прорубаются новые транспортные артерии. Напомним, в ближайшее время планируют запустить новый мост для удобства перемещения с левого берега в центральную часть города.

В непосредственной близости также расположен жилой комплекс «Матрёшкин Двор», который уже имеет развитую социальную инфраструктуру, что повышает привлекательность района.

Кто покупает квартиры в новых ЖК?

Покупателями в новых ЖК часто становятся молодые семьи с детьми. Это обусловлено желанием обезопасить близких.

Школьники часто предоставлены сами себе: многие сидят в гаджетах и практически не выходят на улицу. Однако психологи, медики и учителя считают, что детям необходимо бывать на свежем воздухе, двигаться и гулять. А как это сделать, если вокруг огромное количество машин, чужих людей и даже беспризорных собак?

Например, в «Сподвижниках» двор закрыт от посторонних, там действует система контроля доступа – это максимально удобно для семей с детьми. Подобное практикуют и другие современные застройщики.

Для покупателя важно:

- Безопасность;

- Наличие детских зон;

- Планировки;

- Транспортная доступность;

- Цены

Планировки современных квартир продуманы для эффективного использования пространства. В домах установлены большие окна – дань модной тенденции на максимально естественное освещение. В новостройках квартиры чаще всего сдаются с базовой отделкой, но бывают варианты с чистовой отделкой в современном стиле – это удобно покупателям, которые хотят «заехать и жить».

По мнению экспертов, ждать снижения цен на жильё не стоит. Напротив, осенью и зимой 2025 года, возможно дальнейшее плавное подорожание на рынке недвижимости. Именно поэтому сейчас у покупателей есть отличная возможность запрыгнуть в последний вагон и получить свою квартиру мечты!