Подросток на питбайке пострадал в ДТП с автомобилем в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал подросток, управлявший питбайком.

Днем в четверг, 11 сентября, по предварительной информации, автомобиль Toyota Crown под управлением 33-летнего водителя, двигаясь по улице Вертковского, столкнулся с питбайком, ехавшим в попутном направлении. Об этом сообщает пресс-служба управления ГАИ по региону.

В результате столкновения 16-летний водитель питбайка получил травмы и был госпитализирован.

