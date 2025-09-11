82.76% -1.2
вчера 23:22
проиcшествия

Подросток на питбайке пострадал в ДТП с автомобилем в Новосибирске

Фото: управление ГАИ по НСО
В Ленинском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал подросток, управлявший питбайком.

Днем в четверг, 11 сентября, по предварительной информации, автомобиль Toyota Crown под управлением 33-летнего водителя, двигаясь по улице Вертковского, столкнулся с питбайком, ехавшим в попутном направлении. Об этом сообщает пресс-служба управления ГАИ по региону.

В результате столкновения 16-летний водитель питбайка получил травмы и был госпитализирован.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области завели уголовное дело после дорожной аварии с погибшими гражданами.

Денис Дычаковский
Журналист

