Пьяный ревнивец попытался сжечь дом бывшей возлюбленной с детьми в НСО

В селе Завьялово Новосибирской области произошло чрезвычайное происшествие: нетрезвый 69-летний ранее судимый мужчина попытался сжечь дом 35-летней женщины, ранее отказавшей ему в отношениях.

Инцидент произошел утром 10 сентября, когда злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил входную дверь дома бензином и поджег ее, после чего скрылся с места преступления.

В этот момент в доме находилась женщина с тремя детьми. Трагедии удалось избежать благодаря тому, что женщина проснулась от запаха гари и вовремя потушила огонь. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области возбудили уголовное дело после массовой гибели людей в ДТП.