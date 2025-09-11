Суд Новосибирска оставил депутата-иноагента под арестом

Депутат-иноагент остался под арестом.

Новосибирский областной суд не удовлетворил апелляцию бывшего депутата Сергея Бoйкo*, который имеет статус иностранного агента, и оставил в силе решение о его аресте.

Уточняется, что защита пыталась оспорить меру пресечения, но суд оставил арест на два месяца, который был установлен 26 августа. 10 сентября 2025 года подана апелляция, но суд не изменил решение.

Напомним, что экс-депутат из Новосибирска признан врагом России за критику Путина и оправдание теракта.

* признан иностранным агентом.