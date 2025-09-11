82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 10:47
пробки
5/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 10:47
пробки
5/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 08:20
проиcшествия

В Коченёвском районе Новосибирской области произошла смертельная авария

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В ночь с 10 на 11 сентября около 2:30 на дороге «Коренево – Поваренка» в Коченёвском районе Новосибирской области перевернулся кроссовер Honda CR-V.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции региона, 33-летний водитель, не имевший водительского удостоверения, не справился с управлением и вылетел в кювет. От полученных травм он скончался на месте.

Пассажир 2004 года рождения с травмами был госпитализирован в районную больницу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что В Новосибирске агрессивные собаки напали на девушку.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.