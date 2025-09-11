В Коченёвском районе Новосибирской области произошла смертельная авария

В ночь с 10 на 11 сентября около 2:30 на дороге «Коренево – Поваренка» в Коченёвском районе Новосибирской области перевернулся кроссовер Honda CR-V.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции региона, 33-летний водитель, не имевший водительского удостоверения, не справился с управлением и вылетел в кювет. От полученных травм он скончался на месте.

Пассажир 2004 года рождения с травмами был госпитализирован в районную больницу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что В Новосибирске агрессивные собаки напали на девушку.