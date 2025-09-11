82.76% -1.2
сегодня 09:59
Авто

В Новосибирске на аукцион выставлен кроссовер Hyundai Tucson за 1,3 млн рублей

Фото: «ГИС Торги»

В Новосибирской области на электронный аукцион выставили Hyundai Tucson 2017 года выпуска с начальной ценой 1,3 миллиона рублей.

Уточняется, что автомобиль находится в Заельцовском районе и будет продан для взыскания долга. Согласно информации, размещённой на сайте «ГИС Торги» 10 сентября, на машину наложен арест и запрещена регистрация.

Торги планируется провести в середине октября, организатором выступает астраханское ООО «Эксперт», а инициатором — ТУ Росимущества в Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что в июле 2025 года цены на бензин в Новосибирске значительно выросли.

Валерия Митрохина
Журналист

