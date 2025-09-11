В Новосибирске ограничен доступ к запрещённой информации о таможенных базах

Новосибирская транспортная прокуратура пресекла деятельность ряда интернет-сайтов, которые незаконно торговали доступом к конфиденциальным базам данных таможенных органов.

Речь идет о информации, касающейся внешнеэкономических операций.

Согласно законодательству, такие сведения относятся к категории ограниченного доступа. Их использование разрешено исключительно таможенным органам для выполнения своих прямых функций. Любая передача этой информации третьим лицам или ее использование в иных целях строго запрещена.

Нарушителям грозит административная ответственность по статьям 13.12 и 13.14 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

По итогам проверки транспортный прокурор направил в суд заявления о признании этой информации запрещенной к распространению на территории России. Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил эти требования, в результате чего доступ к указанным интернет-ресурсам был заблокирован.