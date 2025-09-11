82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 18:48
пробки
6/10
погода
+17.5°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 18:48
пробки
6/10
погода
+17.5°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 17:47
проиcшествия

В Новосибирске ограничен доступ к запрещённой информации о таможенных базах

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал СибФМ

Новосибирская транспортная прокуратура пресекла деятельность ряда интернет-сайтов, которые незаконно торговали доступом к конфиденциальным базам данных таможенных органов.

Речь идет о информации, касающейся внешнеэкономических операций.

Согласно законодательству, такие сведения относятся к категории ограниченного доступа. Их использование разрешено исключительно таможенным органам для выполнения своих прямых функций. Любая передача этой информации третьим лицам или ее использование в иных целях строго запрещена.

Нарушителям грозит административная ответственность по статьям 13.12 и 13.14 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

По итогам проверки транспортный прокурор направил в суд заявления о признании этой информации запрещенной к распространению на территории России. Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил эти требования, в результате чего доступ к указанным интернет-ресурсам был заблокирован.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.