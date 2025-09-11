82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 13:46
пробки
5/10
погода
+20.2°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня
11 сентября, 13:46
пробки
5/10
погода
+20.2°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 11:38
общество

В Новосибирске открыто представительство Информационного центра СК России

Фото: СК РФ по Новосибирской области

Представительство Информационного центра создано в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России.

По распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России открылось представительство Информационного центра. Это нововведение направлено на улучшение взаимодействия с гражданами, создание единого цифрового пространства и оперативное реагирование.

Теперь коммуникации с жителями будут проходить через социальные сети и телефонную связь. В рамках инициативы введена должность инспектора по взаимодействию с общественностью, на которую назначена старший лейтенант юстиции Кристина Лобанова.

Обращения и вопросы можно направлять через официальные страницы в соцсетях: Информационный центр Восточного МСУТ СК РФ и страницу инспектора Лобановой.

Валерия Митрохина
Журналист

