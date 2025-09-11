В Новосибирске открыто представительство Информационного центра СК России

Представительство Информационного центра создано в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России.

По распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России открылось представительство Информационного центра. Это нововведение направлено на улучшение взаимодействия с гражданами, создание единого цифрового пространства и оперативное реагирование.

Теперь коммуникации с жителями будут проходить через социальные сети и телефонную связь. В рамках инициативы введена должность инспектора по взаимодействию с общественностью, на которую назначена старший лейтенант юстиции Кристина Лобанова.

Обращения и вопросы можно направлять через официальные страницы в соцсетях: Информационный центр Восточного МСУТ СК РФ и страницу инспектора Лобановой.