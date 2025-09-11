В Новосибирске отремонтировали ключевую магистраль к аэропорту — Толмачевское шоссе

В Новосибирске подходят к завершению работы на Толмачевском шоссе. Дорогу, ведущую в аэропорт Толмачево, в границах города отремонтировали практически на всем протяжении. Ремонт значимой городской магистрали контролирует мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Толмачевское шоссе – важная транспортная артерия города с очень интенсивным движением. В прошлом году по многочисленным просьбам жителей мы отремонтировали участок протяженностью чуть более километра, причем сделали это очень оперативно, выстроив процессы так, что все организационные мероприятия, на которые всегда уходило три месяца, прошли за три недели. В этом году законтрактовали еще 2,2 километра, практически до выезда из города. Подрядчик справился с поставленной задачей, объект практически готов. Остается сделать разметку, и Толмачевское шоссе будет готово для пропуска трафика», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

Напомним, в 2024 году полученная при проведении торгов на ремонт дорог экономия позволила внепланово отремонтировать участок улицы Толмачевской протяженностью 1,15 км. На состояние дороги поступало много жалоб от жителей города, и мэр Максим Кудрявцев поставил задачу срочно привести дорожное полотно в нормативное состояние. В этом году в план дорожного ремонта был включен участок Толмачевского шоссе протяженностью 2,2 км.

Подрядчиком ООО «Стройсити» выполнены работы по фрезерованию дорожного полотна, уложено верхнее покрытие толщиной 6 см из асфальтобетона SMA-22. Строители работали по ночам – днем из-за интенсивного движения на дороге выполнять ремонт было невозможно. Сейчас работы практически завершены – остается обустроить обочины, после чего Городской центр организации дорожного движения нанесет разметку, и объект будет полностью готов к сдаче.

По словам депутата Совета депутатов города Новосибирска Андрея Аникина, автомобилисты Новосибирска и в особенности жители микрорайона «Пригородный простор» уже оценили качество ремонта: «Люди жаловались – дорога была вся в ямах. А сегодня на Толмачевском шоссе созданы все условия для комфортного передвижения», – считает депутат.

Как подчеркнул мэр Максим Кудрявцев, в Новосибирске действует жесткая система контроля ремонта дорог. На месте работает лаборатория МКУ «УДС», которая берет пробы, чтобы оценить качество уложенного асфальта. В течение четырех лет отремонтированное Толмачевское шоссе будет находиться на гарантийном обслуживании подрядной организации.

Сезон дорожных работ в городе на завершающей стадии. Из 22 участков, ремонт которых выполняется по муниципальной программе, 19 объектов сдано, три находятся в высокой степени готовности – отметил мэр Максим Кудрявцев. Кроме этого, напомнил глава Новосибирска, за счет дополнительно выделенных из областного бюджета средств в размере около 1,1 млрд рублей в план ремонта на 2025 год было включено еще 18 участков. Сейчас этот список расширился. «За счет экономии на торгах мы законтрактовали дополнительно еще восемь объектов. Таким образом, по региональной программе мы ремонтируем 26 объектов общей протяженностью почти 29,5 км. Больше половины объектов уже готово», – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Всего в этом году в Новосибирске ремонтируют 47,67 км городских магистралей.