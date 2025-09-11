82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 16:23
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 16:23
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 14:40
общество

В Новосибирске подорожал майонез и чай

Фото: Сиб.фм

По данным Новосибирскстата, уровень цен в городе практически не изменился — он составил 99,9% по сравнению с июлем.

После зимнего и весеннего роста цен в Новосибирске, овощи значительно подешевели. Так, например, картофель стал дешевле на 29,8%, морковь — на 34,9%, а свекла потеряла 37,5% в цене. В то же время огурцы подорожали на 17%.

Цены увеличились на майонез (5,3%), овощные консервы (4,3%), зелёный чай (3,5%), шоколадные конфеты (3,1%) и оливковое масло (2,6%).

Жевательная резинка подешевела на 8,8%, вермишель — на 8,1%, рис стал дешевле на 4,5%.

Напомним, что 255 км дорог будет отремонтировано в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.