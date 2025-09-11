В Новосибирске подорожал майонез и чай

По данным Новосибирскстата, уровень цен в городе практически не изменился — он составил 99,9% по сравнению с июлем.

После зимнего и весеннего роста цен в Новосибирске, овощи значительно подешевели. Так, например, картофель стал дешевле на 29,8%, морковь — на 34,9%, а свекла потеряла 37,5% в цене. В то же время огурцы подорожали на 17%.

Цены увеличились на майонез (5,3%), овощные консервы (4,3%), зелёный чай (3,5%), шоколадные конфеты (3,1%) и оливковое масло (2,6%).

Жевательная резинка подешевела на 8,8%, вермишель — на 8,1%, рис стал дешевле на 4,5%.

