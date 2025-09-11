В Новосибирске прошёл «Марш слонов» партии «Новые люди»

В Новосибирске на площадке перед ГПНТБ прошёл «Марш слонов». Его организовала партия «Новые люди». Акция собрала несколько сотен человек. Они принесли яркие плакаты с надписью «За обновление» и «Да — переменам!» Так партия подвела итоги предвыборной кампании в Законодательное собрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска.

«На этой избирательной кампании нашим маскотом стал слон. Он символизирует силу, мудрость и уверенность. Кроме того, "нашими слонами" принято называть политиков, которые не боятся "выдавать базу", то есть отстаивать правду. На выборах каждый может прийти и поддержать таких кандидатов. Мы верим: если дать городу движение, он заживёт по-новому. Снова станет столицей Сибири, где комфортно жить и куда хочется приезжать», — рассказала депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Карасева.

На «Марше слонов» участники представили тематические баннеры, посвящённые их инициативам в Новосибирской области. Например, это «Мигрант ID» — система полного цифрового контроля за приезжими. В ней будет содержаться вся информация о месте проживания и работы, квалификации и заработках мигранта. За малейшее нарушение или несоответствие будет предусмотрена депортация. Эту систему уже начали внедрять в разных регионах России.

Ещё одна инициатива для повышения безопасности — оборудование сети специальных велодорожек по всему Новосибирску. Они помогут избавить тротуары от самокатчиков. Строить велодорожки и другую инфраструктуру предлагают на «самокатный сбор» — специальный налог для прокатных компаний.