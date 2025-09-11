82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 21:04
пробки
3/10
погода
+13.1°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 20:14
проиcшествия

В Новосибирске в СК РФ возбудили дело после нападения собак на ребенка

Фото: freepik.com
По информации Следственного комитета, в Новосибирске возбуждено уголовное дело после нападения собак на ребенка.

Инцидент произошел 11 сентября 2025 года в Октябрьском районе города.

В ходе мониторинга СМИ было установлено, что днем на придомовой территории многоквартирного дома собаки покусали малолетнего мальчика. Пострадавшему ребенку была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. По данным следствия, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Сиб.фм писал о том, что СК РФ возбудил дело о попытке двойного убийства в отношении жителя Татарска.

Денис Дычаковский
Журналист

