В Новосибирске в СК РФ возбудили дело после нападения собак на ребенка

По информации Следственного комитета, в Новосибирске возбуждено уголовное дело после нападения собак на ребенка.

Инцидент произошел 11 сентября 2025 года в Октябрьском районе города.

В ходе мониторинга СМИ было установлено, что днем на придомовой территории многоквартирного дома собаки покусали малолетнего мальчика. Пострадавшему ребенку была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. По данным следствия, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Сиб.фм писал о том, что СК РФ возбудил дело о попытке двойного убийства в отношении жителя Татарска.