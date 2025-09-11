В Новосибирской области ОМОН пресек незаконное использование БПЛА

Новосибирский ОМОН «Магистраль» занимается охраной правопорядка на акватории реки Обь.

Сотрудники подразделения регулярно проводят патрулирование для предотвращения правонарушений и оказания содействия полиции. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Росгвардии.

За летний период бойцы отряда более пятидесяти раз реагировали на сообщения о противоправных действиях. В ходе рейдов было задержано свыше десяти человек, среди которых — браконьеры, осуществлявшие незаконный вылов рыбы с применением запрещенных орудий лова.

Кроме того, росгвардейцы во взаимодействии с полицией пресекали случаи несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов в охраняемых зонах. С применением специализированных средств обнаружения и нейтрализации дронов задержаны пять нарушителей.

