сегодня
11 сентября, 18:48
пробки
6/10
погода
+17.5°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 16:31
проиcшествия

В Новосибирской области ОМОН пресек незаконное использование БПЛА

Фото: пресс-служба Росгвардии по НСО
Новосибирский ОМОН «Магистраль» занимается охраной правопорядка на акватории реки Обь.

Сотрудники подразделения регулярно проводят патрулирование для предотвращения правонарушений и оказания содействия полиции. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Росгвардии.

За летний период бойцы отряда более пятидесяти раз реагировали на сообщения о противоправных действиях. В ходе рейдов было задержано свыше десяти человек, среди которых — браконьеры, осуществлявшие незаконный вылов рыбы с применением запрещенных орудий лова.

Кроме того, росгвардейцы во взаимодействии с полицией пресекали случаи несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов в охраняемых зонах. С применением специализированных средств обнаружения и нейтрализации дронов задержаны пять нарушителей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Росгвардия провела семинар по обращению с оружием в Новосибирске.

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
