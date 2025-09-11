82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 13:47
пробки
5/10
погода
+20.2°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
82.76% -1.2
сегодня
11 сентября, 13:47
пробки
5/10
погода
+20.2°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 11:58
общество

В Новосибирской области разрабатывают геолокационную соцсеть LocalHub

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске разрабатывают локальную геолокационную соцсеть LocalHub, которая будет предоставлять пользователям информацию о событиях в радиусе их текущего местоположения.

Как сообщил министр экономического развития области Сергей Цукарь, соцсеть позволит узнать о мероприятиях, открытых заведениях и других событиях вблизи.

По словам министра, для жителей микрорайонов это будет полезно, например, для информирования о новых кафе или интересных событиях. Для гостей города будет доступна информация о театрах, концертах и других мероприятиях рядом с их отелем. Также соцсеть может служить инструментом для оперативного продвижения новостей о городе, например, об открытии парка или школы.

Проект LocalHub разрабатывает руководитель маркетингового агентства DMA Group Иван Цыбульник. Сеть будет обеспечивать безопасность пользователей, фильтруя контент и учитывая согласие на использование геолокации.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.