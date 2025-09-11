В Новосибирской области разрабатывают геолокационную соцсеть LocalHub

В Новосибирске разрабатывают локальную геолокационную соцсеть LocalHub, которая будет предоставлять пользователям информацию о событиях в радиусе их текущего местоположения.

Как сообщил министр экономического развития области Сергей Цукарь, соцсеть позволит узнать о мероприятиях, открытых заведениях и других событиях вблизи.

По словам министра, для жителей микрорайонов это будет полезно, например, для информирования о новых кафе или интересных событиях. Для гостей города будет доступна информация о театрах, концертах и других мероприятиях рядом с их отелем. Также соцсеть может служить инструментом для оперативного продвижения новостей о городе, например, об открытии парка или школы.

Проект LocalHub разрабатывает руководитель маркетингового агентства DMA Group Иван Цыбульник. Сеть будет обеспечивать безопасность пользователей, фильтруя контент и учитывая согласие на использование геолокации.