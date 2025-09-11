В НСО отремонтируют мост через реку Чаус в Колыванском районе

Ключевая автомобильная магистраль «Новосибирск – Колывань – Томск» в пределах Новосибирской области будет частично перекрыта для проведения ремонтных работ.

Как сообщили в территориальном управлении автодорог, подрядная организация приступит к восстановлению верхнего слоя покрытия на мосту через реку Чаус, расположенном на 43-м километре трассы.

Движение транспорта на период ремонта, который планируется завершить к середине сентября 2025 года, будет организовано по реверсивной схеме. Для обеспечения безопасности дорожного движения уже установлены все необходимые знаки.

Сооружение, введенное в эксплуатацию в 1973 году, последний раз капитально ремонтировалось в 2004-м. В ходе тех работ была выполнена замена гидроизоляции, балок пролетного строения и слоев дорожного покрытия. Регулярные планово-предупредительные ремонты позволяли поддерживать объект в нормативном состоянии. Текущие работы проводятся в рамках действующего контракта на содержание мостового сооружения.

