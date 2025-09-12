23 новых спецавтомобиля поступили в новосибирскую скорую помощь

23 новых специализированных автомобиля пополнили парк новосибирской службы скорой помощи.

Транспортные средства на базе ГАЗ «Аврора» включают 22 машины класса В и один реанимобиль класса С.

Как отметили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, за последние пять лет произошло практически полное обновление автопарка скорой помощи. Основной приоритет при обновлении отдавался отдалённым районам, городским и центральным районным больницам. Новая партия машин предназначена исключительно для станции скорой помощи областного центра и будет распределена между левым и правым берегами примерно в равном количестве.

С 2019 года для областного здравоохранения было приобретено 924 единицы техники, из которых 302 автомобиля представляют собой машины скорой медицинской помощи. На эти цели было направлено почти 2,3 миллиарда рублей. В результате удалось обновить автомобильный парк служб скорой помощи региона на 86%, а парк санитарных автомобилей — на 74%.

