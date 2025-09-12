Депутат Госдумы Игнатов: «Трехдневное голосование на выборах удобно для людей»

Выборы Законодательного собрания Новосибирской области восьмого созыва стартовали 12 сентября 2025 в 8.00.

Избирательные участки на территории региона будут открыты три дня до 20.00 в воскресенье 14 сентября. Также в эти дни проходят выборы в Совет депутатов города Новосибирска.

Уже утром в пятницу на выборах проголосовали многие известные новосибирцы: губернатор области Андрей Травников, мэр города Максим Кудрявцев, сенатор Александр Карелин и другие

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов проголосовал в Ленинском районе Новосибирска на участке №1729.

«Трехдневное голосование на выборах для людей очень удобно. Ведь у многих есть дачные участки и их нужно готовить к зиме. Многие горожане субботу и воскресенье стремятся провести на даче. Им удобно проголосовать в пятницу. Я призываю всех в эти три дня обязательно воспользоваться своим правом, и отдать свои голоса за достойных кандидатов», — считает депутат.

Также Виктор Игнатов отметил, что предвыборный период дает избирателям возможность решать проблемы на своих территориях и улучшать качество жизни, с помощью депутатских наказов.

«В Новосибирской области работает система сбора наказов депутатам. Это эффективный механизм планирования бюджетных средств с учётом пожелания граждан. В основном это благоустройство дворов, строительство дорог, спортплощадок и т.д. Чтобы наказы жителей были включены в бюджет, лучше всего их оформить в период избирательной кампании. Конечно, бюджет может быть скорректирован и в последующие годы, но наиболее отработанный механизм формирования наказов действует в период избирательной кампании. Поэтому я всех новосибирцев призываю активнее участвовать и в сборе наказов, и конечно – голосовать на выборах», — сказал депутат.