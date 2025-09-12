Эксперты Центра общественного наблюдения за выборами в Новосибирской области комментируют первый день голосования

Центр общественного наблюдения работает в Новосибирске на площадке Дома общественных организаций все три дня, пока идет голосование. В Центре находится 40 мониторов и две видеостены, на которые непрерывно идет трансляция с избирательных участков. Также общественные наблюдатели работают на 1757 избирательных участках, открывшихся на территории региона.

Эксперт Центра общественного наблюдения, декан юридического факультета Новосибирского государственного университета экономики и управления Андрей Макарцев отметил, что институт наблюдения за выборами развивается и совершенствуется.

«Важно, что это институт объективного наблюдения, поскольку представители гражданского общества, общественных организаций осуществляют наблюдение именно с целью обеспечения прозрачности, справедливости выборов», — отметил Андрей Макарцев.

Широкая доступность видео с избирательных участков в онлайн и в записи как для отдельных участников избирательного процесса, так и для институтов гражданского общества, стала одной из важнейших гарантий обеспечения справедливости выборов и объективности их результатов.

По мнению эксперта Общественной палаты Новосибирской области, эксперта Центра прикладных исследований и программ Игоря Кузнецова, одна из главных задач любой кампании — её легитимность.

«Доверие и к самой процедуре, и её результатам не возникает из воздуха, а строится сразу на нескольких опорах, среди которых — обеспечение прозрачности и общественный контроль. Запрос на общественное наблюдение по-прежнему высок и здесь нужны реально работающие механики. Новосибирский Центр общественного наблюдения уже доказал свою эффективность: такой формат контроля позволяет оперативно выявлять и реагировать на спорные моменты в дни голосования. Особое внимание в этом году уделено обеспечению защиты системы видеонаблюдения от возможных кибератак», — отметил эксперт.

С каждым годом в числе общественных наблюдателей, которые следят за ходом голосования, все больше представителей молодежи, студентов. По мнению эксперта Общественной палаты Новосибирской области, доцента кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Виктора Зеленцова, такая вовлеченность дает ребятам возможность получить представление, как работает система государственного управления, как власть взаимодействует с обществом, и сформировать свою гражданскую позицию.

«Выборы – школа гражданского участия. Мы все живем в городах, поселках, и молодым людям важно понимать, как они могут влиять на процессы управления как на местном, локальном уровне, так и на региональном. С этой точки зрения для молодежи важно погружаться, быть информированными. Потому что в аудиториях они больше получают теоретические знания, а здесь — практический опыт, видят, как организован процесс. Это навыки погружения в гражданскую жизнь», — отметил Виктор Зеленцов.