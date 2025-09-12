FRESH открылся в Новосибирске

Маркетплейс теперь работает в тройке крупнейших городов страны.

В июле 2025 года автомобильный маркетплейс FRESH открыл многофункциональный центр-хаб в Новосибирске, третьем по численности населения городе России.

Новая площадка, расположенная в проезде Энергетиков, 4а, вмещает до 240 автомобилей, проверенных по 258 параметрам, готовых к осмотру и тест-драйву. Еще несколько тысяч машин находятся на онлайн-складе – они рассредоточены по другим городам, в которых работает маркетплейс. Любой приглянувшийся клиенту автомобиль может быть доставлен за несколько дней в Сибирь.

«Машины в Новосибирске всегда стоили дороже, чем в большинстве других городов страны. Таков, если можно так выразиться, географический налог, – говорит Аркадий Бирюков, руководитель новосибирского филиала FRESH. – Но интерактивные продажи исправляют ситуацию. Если надо, мы привезем проверенную машину из Москвы, Санкт-Петербурга или Краснодара. Схема работает и в другую сторону. Вы можете привезти нам на комиссию праворульную японскую машину, которую в Москве, вполне вероятно, оценят выше, чем в Сибири, где оригинальной японской техники и так хватает».

Новосибирский хаб FRESH – место, где можно не только быстро и выгодно купить или продать автомобиль, но также обменять одну машину с пробегом на другую, а также оформить кредит или страховку – с маркетплейсом напрямую сотрудничают три десятка банков и страховых компаний.

В новом хабе находится одна из самых больших мультибрендовых сервисных зон в городе. Это значит, что клиенты могут сразу же сделать ТО и провести, если требуется, другие работы.

«Открытие Новосибирска для нас очень символично, – говорит Юрий Чистов, директор по развитию автомобильного маркетплейса FRESH, – Наша компания появилась в 2006 году в Москве, в июне этого года начал работу филиал во втором по численности населения городе, Санкт-Петербурге, а в июле отмечаем открытие Новосибирска. Теперь мы работает в тройке крупнейших городов. И все благодаря франшизе. Новосибирск – самый восточный наш филиал, но мы не останавливаем свое развитие. Мы верим: 22 города на карте – это только начало».

Хаб в Новосибирске работает без выходных, с 9 до 21 часа, а ознакомиться с выбором автомобилей можно круглосуточно, на сайте freshauto.ru и мобильном приложении FRESH, а также по телефону +7 383 335 88 88

